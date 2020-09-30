نسبة الوفيات أقل من 1 %! ما سبب نجاح المشفى الجامعي بموسكو في التغلب على كوفيد – 19؟
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في هذه الحلقة نستوضح من البروفسور سيمون ميتسكيبليشفيللي سر نجاح العلاج الذي اتبعه اطباء المشفى الجامعي وبما اختلفت طريقة العلاج عن توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الروسية
إذ اشتهر البروفسور ميتسكيبليشفيللي في روسيا في ربيع عام 2020 كأول أخصائي بأمراض القلب يستعمل طريقة ناجحة في معالجة مصابين بمرض كوفيد - 19 حيث لم تتعدي نسبة الوفيات في المركز الطبي التابع لجامعة موسكو الرسمية التي يعمل نائبا للمدير العام فيها الواحد بالمئة رغم صعوبة الحالات التي كان يجري تحويل المرضى على إثرها الى المشفى الجامعي.