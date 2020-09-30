خبير: في الصراع حول إقليم قره باغ أذربيجان الطرف الخاسر

ما الذي أشعل القتال بين أرمينيا وأذربيجان؟ هل هناك من حرَّض باكو على بدء المعارك في إقليم ناغورني قاره باغ؟

هل تشارك تركيا في العمليات العسكرية الجارية بين الجيشين الأذري والأرمني في هذا الإقليم؟ هل بوسع مجموعة مينسك الدولية إنهاء صراع ال29 عاماً بين أرمينيا وأذربيجان؟ ما هي السياقات الإقليمية والدولية التي تتحكم الآن في إيقاع هذ الصراع؟ وهل يستطيع أحد تقديم حلاً دائماً له؟

هذه المحاور يناقشها أرتيوم كابشوك مع ضيوفه في برنامج "أبعاد روسية" مدير جمعية الدراسات الإنسانية والخبير في إدارة الأزمات آواز غسانوف من باكو والمؤرخ والخبير في الشأن التركي ستانيسلاف تاراسوف في موسكو