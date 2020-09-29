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هل ينقل ترامب قواته من تركيا إلى اليونان؟

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قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة واليونان تبحثان إنشاء قاعدة عسكرية بجزيرة كريت اليونانية..

 تصريح يتناغم مع ما تسرب عن عزم واشنطن استبدال قاعدة أنجرليك التركية بأخرى قيد الإنشاء في اليونان القريبة ما يعني وفق مراقبين استدارة أميركية عن تركيا.
من جهة أخرى يرى الداعمون للموقف التركي إن واشنطن لم تستطع أن تكون حليفا موثوقا بالنسبة لأنقرة باتخاذها الموقف وضده خاصة في قضايا الإقليم.
فهل تكون كريت بديلا لأنجرليك فعلا؟ وهل يعني ذلك انفراط عقد العلاقة الاستراتيجية الأميركية التركية؟

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