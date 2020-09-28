بعد فشل تشكيل الحكومة.. لبنان إلى أين؟

فرصة أخيرة أمام القادة اللبنانيين لتشكيل الحكومة والحصول على المساعدة الدولية حسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يخفي استياءه من الزعماء اللبنانيين مشيرا إلى أن الجميع متمسك بالنظام الفاسد لأن الجميع يستفيدون منه.

شهر إلى شهر ونصف هي المدة التي أمهلتها باريس لبيروت من أجل تطبيق خارطة الطريق الفرنسية بعد أن اعتذر رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن المهمة ، اعتذار قال الاتحاد الأوروبي إنه مقلق ومخيب للآمال

فكيف يُقرأ هجوم ماكرون على مختلف الأطياف السياسية في لبنان في مقابل تمسكه بالتعاون معها؟ وما الذي يدفع الإليزيه للقول إن حزب الله أظهر بوضوح عدم احترامه لإرادة اللبنانيين؟ وهل تكفي ستة أسابيع لإنهاء جميع الخلافات والتوصل إلى حكومة تنال رضا كل الأطراف ؟

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