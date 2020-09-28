بشار الجعفري.. قراءة في كلمة سوريا أمام الجمعية العامة

ي دورتها الخامسة والسبعين شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتقادات كثيرة من العديد من أعضائها الذين رأوا أنها تقدم دورا مبتورا في كثير من الملفات.

وغير بعيد عن التحديات المشتركة التي تواجهها كل دول العالم في ظل انتشار جائحة كورونا ركزت الكلمة السورية على أنها تنشد أمما متحدة أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات وتقف بحياد ودون تسييس ضد النزاعات والحروب.

نتحدث عن أبرز الملفات السورية المطروحة أمميا في هذا العدد الجديد من برنامج نيوز ميكر مع ضيفنا من نيويورك مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري