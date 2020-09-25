شرقي المتوسط.. تهدئة في ثنايا التصعيد

مواقف وتصريحات تشي بتهدئة حذرة للتصعيد في شرق المتوسط، رئيس الوزراء اليوناني يؤكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أثينا اختارت الدبلوماسية لحل خلافاتها مع تركيا..

ويعقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعاً برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً دعمه الحوار في سبيل التقاسم العادل للموارد الطبيعية.

إقليميا لقاء إماراتي يوناني أكد فيه وزير الخارجية الإماراتي على علاقات الصداقة التاريخية بين الجانبين، أما أوروبيا فأعرب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، عن ترحيب العديد من الجهات الفاعلة باقتراح عقد مؤتمر متعدد الأطراف للحد من التوتر شرق البحر المتوسط.

فما آفاق الحوار والمباحثات التمهيدية، وعلى ماذا يتوقف نجاحها؟