خبير: تصدير اللقاح سبوتنيك- V إلى الأسواق العالمية الصيف المقبل

بدأ العلماء الروس اختبارات اللقاح سبوتنيك-V ضد فيروس كورونا مع فئة كبار السن كما تتواصل التجارب على فئة المتطوعين وأعدادهم بالآلاف وفق البروتوكولات المعتمدة الخاصة بتطوير اللقاحات.

ورغم ذلك فإن الهجوم الإعلامي في الصحافة الغربية وفي بعض محافلها السياسية على الإنجاز العلمي الروسي مستمر. إلى ذلك تلقت روسيا طلبات لتصدير أكثر من مليار ومئتي مليون جرعة من "سبوتنيك-V" من دول عديدة. متى سيظهر اللقاح الروسي في المستشفيات العربية؟ وهل ستقوم هناك شراكات إنتاجية واستثمارية حول اللقاحات الروسية مع شركات أدوية .. أمريكية؟

تابعوا تفاصيل هذا الموضوع في برنامج "أبعاد روسية" مع أرتيوم كابشوك وضيوفه البروفسور والطبيب المختص بالأمراض المعدية د. نيقولاي ماليشيف وخبير التسويق الطبي الدولي، مدير شركة "كلينيكال إكسيلانس غروب" للعقود والبحوث نيقولاي كريوتشكوف