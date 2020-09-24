ترامب.. جدل تسليم السلطة حال الخسارة

ما انفك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحتى قبل وصوله إلى سدة الحكم عن إثارة الجدل وفتح باب التأويلات والتساؤلات عبر مواقفه وتغريداته وتصريحاته.

وها هو اليوم، وقبل 40 يوماً فقط من التصويت، يرفض التعهد بتسليم السلطة سلمياً إذا خسر الانتخابات، ويكشف عن مخاوفه من أن الولايات المتحدة مقبلة على كابوس حقيقي.

تصريحات لم ينتقدها الديمقراطيون فقط، حتى الجمهوريين لم يسلم منهم ترامب حيث اكد السيناتور ميت رومني ان اي تردد فيما يخص تطبيق الدستور امر غير مقبول

فهل يرفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟