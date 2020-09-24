السعودية.. التطبيع العربي مع إسرائيل والتصعيد ضد إيران

للمرة الأولى منذ أكثر من ستين عاما يلقى عاهل سعودي كلمةَ المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد صادف ذلك اليوم الوطني للمملكة.

خطابٌ لخص فيه العاهلُ السعودي سلمان بن العزيز مواقفَ بلاده من قضايا مختلفة أبرزها العلاقةُ مع إيران، والأزمةُ اليمنية، والقضيةُ الفلسطينية، وجهودُ المملكة الإنسانية عبر العالم.. أبرز المواقف السعودية من القضايا الدولية وما تضمنه الخطاب الملكي السعودي، في حديث مع ممثل السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحي المعلمي.