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أردوغان وماكرون.. من التصعيد إلى التهدئة

أخبار العالم

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حراك مكثف تشهده أزمة شرق المتوسط، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد فيها أن تركيا لا تطمع في حقوق أحد وتؤيد الحوار..

يأتي ذلك مع تأكيد الخارجية اليونانية الاتفاق على عقد جولة جديدة من المحادثات في اسطنبول قريبا، مشيرة إلى احتمال عقد لقاء يجمع رئيس وزراء اليونان والرئيس التركي قبيل القمة الأوروبية المقررة مطلع الشهر المقبل.
بالتفاصيل نبحث فرص نجاح المحادثات، وأبرز العقبات التي تواجهها.

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