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السودان وإسرائيل.. تطبيع مقابل رفع العقوبات؟

أخبار العالم العربي

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على بعد خطوة يقف السودان من تطبيع علاقاته بإسرائيل، هكذا قرأت وسائل إعلام ومحللون استعداد الخرطوم للتطبيع مع إسرائيل في مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وتقترن هذه القراءة بمؤشرات عديدة من بينها عودة رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان لتوه من الإمارات العربية إثر جولة مباحثات مع الولايات المتحدة وصفها المجلس الانتقالي بالجادة والصريحة.. قبل ذلك، وفي فبراير شباط الماضي، كان البرهان قد التقى في أوغندا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما أشعل الجدل سودانيا وخارجيا. فهل يقف السودان على عتبة التطبيع؟ ومقابل ماذا؟

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