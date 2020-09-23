الخلية و"الأخطاء المطبعية" والخلود. هل اقتربنا من فهم طبيعة الهَرَم وإمكانية التغلب عليه؟

لماذا على كل إنسان أن يقوم بالفحص الجيني؟ ما الذي الذي يمكن أن تتعلمه الخلية السليمة من الخلية السرطانية؟ هل اقتربا من التغلب على الهرم والشيخوخة؟

للتعمق في هذا الموضوع نستضيف في هذه الحلقة البروفسور قسطنطين سيفيرنوف الحاصل على درجة دكتوراة دولة في العلوم البيولوجية، البروفيسور بمعهد سكولكوفو الروسي للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة روتجرز في ولاية نيو جرسي الأمريكية. يشرف على عدة مختبرات في معهد البيولوجيا الجزيئية ومعهد بيولوجيا الجينات لدى أكاديمية العلوم الروسية.