ترامب وإيران.. خسارة معركة العقوبات الأممية

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات تستهدف وزارة الدفاع الإيرانية وذلك في إطار إعادة العمل بعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران والتي من المفترض أن تنتهي في منتصف أكتوبر المقبل.

كما توعدت بأن تطال عقوباتها كل شركة أو جهة دولية تورد أسلحة تقليدية الى إيران، يأتي ذلك في ظل رفض حلفاء أمريكا الأوروبيين بالاضافة الى روسيا والصين إعادة فرض العقوبات بموجب القرار الأممي رقم ألفين ومئتين وواحد وثلاثين الذي يكرس الاتفاق النووي..