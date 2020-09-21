لبنان نحو "جهنم".. الرئيس عون يحذر

لبنان إلى جهنم.. رد صادم من الرئيس اللبناني ميشال عون بعد إعلانه تعثر تقديم الحكومة الجديدة ..

وهذا في وقت عُقدت فيه الكثير من الآمال على المبادرة الفرنسية التي يبدو أنها وصلت إلى طريق تعوّد اللبنانيون على وجهتيه فإما اعتذار رئيس الوزراء المكلف عن تشكيل الحكومة أو تمديد التكليف مجددا .. انسداد دفع الرئيس اللبناني لاقتراح إلغاء التوزيع الطائفي للحقائب السيادية بينما تتمسك العديد من القوى السياسية بدورها في تسمية وزرائها

فإلى أي مدى يعكس خطاب عون حقيقة الوضع في لبنان؟ وما فرص إقناع مختلف الأطراف بإلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية؟ وهل تنتهي المبادرة الفرنسية إلى ما انتهت إليه مبادرات أخرى؟