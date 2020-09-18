هل ينهي ترامب أزمة الخليج قبل الانتخابات؟

إنهاء الأزمة الخليجية ضمن مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وفي تفاصيل ما كشفته صحيفة جون أفريك الفرنسية

فإن ترامب يسعى لإنجاح السياسة الخارجية من أجل كسب نقاط إضافية تجعله يتفوق على خصمه جو بايدن، اهتمامات واشنطن بالدوحة ظهرت في تصريحات كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير الذي قال إن القادة الخليجيين يريدون إنهاء الأزمة كما ركز مسؤولون أمريكيون على الرغبة في إعلان قطر حليفا استراتيجيا خارج حلف الناتو دون إغفال الحديث عن إمكانية ضمها لاتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل...

فما حظوظ ترامب في إنهاء الأزمة الخليجية، وما أهدافه ؟ وهل تلتقي رغبة واشنطن مع إرادة الدوحة من جانب، وأبوظبي والرياض من الجانب الآخر؟ وما شروط كل طرف لإنهاء أزمة دخلت عامها الرابع؟