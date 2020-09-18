 
مباشر
أبعاد روسية

روسيا في أفغانستان: علاقات جيدة مع طالبان ودعم للنظام الجمهوري

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/orjt

كيف ستسير أول مباحثات سلام مباشرة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة؟ كيف تتعامل موسكو مع الملف الأفغاني، خاصة بعد اتفاق سلام بين طالبان والولايات المتحدة؟ ما هو موقف روسيا من الحركة، التي سبق أن صنفتها موسكو منظمة إرهابية؟

هل تتعارض أم تتقاطع مصالحُ كلٍ من موسكو وواشنطن في أفغانستان وخاصة في الملفات الأمنية، بما فيها محاربة الإرهاب، وذلك في منطقة استراتيجية هامة قريبة من حدود روسيا الجنوبية؟

إضاءة على نظرة موسكو إلى تطورات سياسية وعسكرية هامة في أفغانستان ومساهمة روسيا لإنهاء الحرب الأهلية هناك في حوار أرتيوم كابشوك مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير الدائرة الثانية للشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية الروسية السفير زامير كابولوف

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا