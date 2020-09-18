روسيا في أفغانستان: علاقات جيدة مع طالبان ودعم للنظام الجمهوري

كيف ستسير أول مباحثات سلام مباشرة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة؟ كيف تتعامل موسكو مع الملف الأفغاني، خاصة بعد اتفاق سلام بين طالبان والولايات المتحدة؟ ما هو موقف روسيا من الحركة، التي سبق أن صنفتها موسكو منظمة إرهابية؟

هل تتعارض أم تتقاطع مصالحُ كلٍ من موسكو وواشنطن في أفغانستان وخاصة في الملفات الأمنية، بما فيها محاربة الإرهاب، وذلك في منطقة استراتيجية هامة قريبة من حدود روسيا الجنوبية؟

إضاءة على نظرة موسكو إلى تطورات سياسية وعسكرية هامة في أفغانستان ومساهمة روسيا لإنهاء الحرب الأهلية هناك في حوار أرتيوم كابشوك مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير الدائرة الثانية للشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية الروسية السفير زامير كابولوف