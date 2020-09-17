السعودية وإسرائيل.. لماذا يرجح ترامب التطبيع

يعد الإمارات والبحرين سيأتي دور السعودية إلى جانب دول عربية أخرى ستنضم إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل

ليس فقط حسب توقعات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي قال إنه يشعر أن الرياض تريد ذلك على ضوء محادثات جمعته بقياداتها وهو ما أكدته تصريحات لرئيس المخابرات الإسرائيلية دون تقديم تفاصيل إضافية ،، وفي وقت تصر فيه واشنطن على أن هدف هذه الاتفاقات يصب في إحلال السلام في المنطقة إلا أن الطرف الإسرائيلي لا يفوت فرصة للحديث عن استكمال خطة الضم في كل مرة وهو ما قالت الدول المطبعة إنه السبب الرئيس لتوقيع اتفاقات أبراهم للسلام

فهل يتحدث الطرفان الأمريكي والإسرائيلي بناء على مفاوضات متقدمة مع الرياض؟ أم أنه محاولة لممارسة مزيد من الضغوط لضمها إلى الاتفاق؟ وكيف سيؤثر تطبيع دولة بحجم السعودية على القضية الفلسطينية إن حدث؟ وما واقعية الحديث عن السلام على أساس حل الدولتين في وقت تتمسك فيه إسرائيل بخطة الضم ؟