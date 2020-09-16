قواعد عسكرية إسرائيلية على حدود إيران؟

الإمارات والبحرين، تخططان لمنح إسرائيل قواعد في المنطقة، وعليهما تحمل النتائج الوخيمة لأحداث محتملة، موقف إيراني أتى على لسان الرئيس حسن روحاني معتبرا تطبيع البلدين علاقاتهما مع إسرائيل انتهاكا للأمن الإقليمي والمقررات الدولية، روحاني اتهم نظيره الأمريكي بالكذب والافتراء عند حديثه عن آلية فض النزاع والظروف الاقتصادية في إيران.

سنسأل أكثر اليوم عن التطورات بعد توقيع الإمارات والبحرين لاتفاقات التطبيع .. ما مخاوف إيران من التطبيع ؟ وما طبيعة الأمن الذي يمكن لإسرائيل أن توفره لدول الخليج؟ أهلا بكم

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