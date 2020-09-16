هل نحن مُسيَّرون جينيا؟ وهل سنصبح أكثر ذكاء وجمالا وصحة بالتعديل الجينومي؟

هل نحن نتاج المعطيات الجينية حصرا ولا نملك حولا ولا قوة لتعديل ما روثناه منها؟ هل سنصبح بتطور علم الجينات أكثر قدرة على تعديل معطياتنا الوراثية؟ للتعمق في هذا الموضوع نستضيف في هذه الحلقة البروفسور قسطنطين سيفيرنوف الحاصل على درجة دكتوراة دولة في العلوم البيولوجية، البروفيسور بمعهد سكولكوفو الروسي للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة روتجرز في ولاية نيو جرسي الأمريكية. يشرف على عدة مختبرات في معهد البيولوجيا الجزيئية ومعهد بيولوجيا الجينات لدى اكاديمية العلوم الروسية.

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