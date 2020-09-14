شرقي المتوسط.. تدخل أمريكي ضد أردوغان؟

قالت تركيا إن على الولايات المتحدة العودة إلى اتخاذ موقف محايد بشأن قبرص، وذلك بعد توقيع واشنطن ونيقوسيا على مذكرة تفاهم لإقامة مركز تدريبي



قالت تركيا إن على الولايات المتحدة العودة إلى اتخاذ موقف محايد بشأن قبرص، وذلك بعد توقيع واشنطن ونيقوسيا على مذكرة تفاهم لإقامة مركز تدريبي ، اعتبرتها أنقرة لا تخدم السلام والاستقرار في شرق المتوسط ،، الخطوة الأمريكية جاءت بعد رفع واشنطن حظر السلاح المفرض على قبرص منذ نحو ثلاثةٍ ثلاثين عاما ، وتزامنت أيضا مع مناوراتٍ عسكرية بالدبابات ينفذها الجيشان اليوناني والأمريكي قرب الحدود اليونانية مع تركيا،،، بينما سحبت أنقرة سفينة التنقيب أوروتش رئيس إلى أنطاليا مؤكدة أن مهمتها لم تنتهي بعد ، في خطوة اعتبرتها اليونان بادرة إيجايبة وعبرت عن استعدادها للتفاوض ...

فأي دور تلعبه الولايات المتحدة شرقي المتوسط .. وهل تغير بالفعل موقفها من الحليف التركي..؟