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نيوزميكر

الصليب الأحمر.. الأزمة الإنسانية في اليمن وسبل تخفيفها

أخبار العالم العربي

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الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأكبر في العالم.. هكذا تقول منظمة الصليب الأحمر وذلك مع ازدياد أعداد المتضررين نتيجة القتال.

أرقام هائلة ممن يحتاجون للمساعدات الإنسانية في ظل استمرار الحرب الدائرة هناك رغم كل القرارات الدولية والمطالب بإنهاء الاقتتال..
ماهو دور هذه المنظمة اليوم وما هي الآمال التي تُعقد عليها في تخفيف معاناة المدنيين هناك..

ضيف برنامج نيوزميكر ألكسندر إيكوي - رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن بالإنابة.

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