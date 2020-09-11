خبراء: في ملف نافالني فتِّشوا عن الغاز

ماذا وراء تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني ولمصلحة منْ تصفيته؟

قررت ألمانيا، التي نُقل إليها نافالني للعلاج، تحريك ملف "التسميم" إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: هل سيجري تحقيق محايد وشفاف حول ملابسات الحادثة الغامضة في أروقة هذه المنظمة؟ هل يشكل نافالني تحدياً لسلطة الكرملين؟ لماذا هبَّ الأطباء الروس إلى إنقاذ حياته؟ لماذا رفضت ألمانيا التعاون مع موسكو في هذا الملف؟ ما حقيقة المادة "novichok" الحربية السامّة؟ الخبراء الألمان اشتبهوا بأن هذا النوع من السلاح الكيميائي الفتاك استخدم لتسميم نافالني، ولكن لماذا لم يقتله؟ ما علاقة هذه القضية بالغاز الأمريكي؟

أسخن ملف أمني وسياسي يواجه العلاقات بين روسيا والغرب هو موضوع النقاش في برنامج "أبعاد روسية" حيث يحاور أرتيوم كابشوك ضيوفه حول ملابسات هذا الملف الشائك: الصحفي المختص في الشأن الأوروبي ناصر جبارة من برلين والمؤرخ والكاتب والصحفي الروسي المعروف أرمين غاسباريان في موسكو