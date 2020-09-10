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حريق مرفأ بيروت.. تخريبي أم عرضي؟

أخبار العالم العربي

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صدمة أخرى تلقاها لبنان إثر حريق نشب في مرفأ بيروت بعد شهر واحد من انفجار لم يهزه فحسب، بل تجاوز صداه حدود البلد كله..

لم يكد اللبنانيون يستفيقون من المشاهد المؤلمة التي وحدتهم على ضرورة التغيير وفرقتهم سبل تحقيقه. الرئيس اللبناني لم يستبعد ان يكون الحريق عملا تخريبيا في وقت تتحدث فيه أطراف أخرى عن محاولات لطمس أدلة قد تكشف أن انفجار المرفأ كان بفعل فاعل
فما الذي أوصل لبنان إلى هذا الوضع ؟ وما تداعيات هذه الحوادث على المشهد العام ؟ وهل تنجح الطبقة السياسية في احتواء السخط الشعبي الآخذ في التصاعد؟

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