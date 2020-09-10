مناورات عسكرية إيرانية.. من المستهدف؟

ورد يتجاوز حدود المنطقة، أطلقت طهران المرحلة الأساسية من مناورات ذو الفقار العسكرية وتشمل كافة القطاعات على مساحة تضم شرق مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي.

مساعد القائد العام للجيش الأدميرال حبيب الله سياري أعلن سعي المناورات لمواجهة أي عدوان محتمل من خلال تدريبات في مجالي الاستخبارات والتكتيكات العسكرية، وصولا إلى استعراض القدرات.

المناورات الايرانية جاءت بعد أيام قليلة من إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق تشكيل تحالف ضد إيران لحماية الأراضي الأميركية والشرق الأوسط .

فما هي رسائل المنورات الإيرانية في هذا التوقيت؟ ومن المعني بتلقيها؟ وما صداها في واشنطن؟