ترامب.. هل يكسب الولايات المتأرجحة؟

حرب تصريحات مشتعلة ما بين الجمهوريين والديموقراطيين.. الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وجه انتقادات لاذعة ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن ونائبته السيناتورة كامالا هاريس..

وطالبهما بالاعتذار عما وصفه بالخطاب المناهض للقاحات، كما قال إنه مستعد للإنفاق من ثروته الشخصية على حملته الانتخابية.

يأتي ذلك بعد اتهام بايدن لترامب، بتعريض الأرواح للخطر بسبب أسلوب تعامله مع كورونا، خاصة بعد إعلانه أن لقاحا ضد الفيروس سيكون جاهزا بحلول نوفمبر المقبل. فيما قالت هاريس، إنها لن تثق في اللقاح الذي سيعلن ترامب التوصل إليه قبل الانتخابات.

وفي خضم ذلك يعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي أن الولايات المتحدة ستخفض الشهر الجاري عدد عسكرييها المنتشرين في العراق في خطوة يراها مراقبون أنها تأتي في خضم الحملة الانتخابية.

فما دلالات هذا التخفيض العسكري؟ وعلى ماذا يراهن الطرفان في الانتخابات المقبلة؟ وما تداعيات حرب التصريحات المتبادلة؟