السلام مع إسرائيل.. ما مصير المبادرة العربية؟

كشفت مصادر دبلوماسية فلسطينية عن إسقاط دول عربية لمشروع قرار قدمته السلطة الفلسطينية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب يدين اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل..

في ذات الاتجاه، جاء موقف الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط مؤكدا حق الدول العربية في رسم السياسة الخارجية التي تناسب كل دولة.

بموازات ذلك رجّح وزير الاستخبارات الاسرائيلي إيلي كوهين أن توقّع حكومته، اتفاقيتان جديدتان، لتطبيع العلاقات مع دولتين خليجيتين قبل نهاية هذه السنة.



فهل ما زالت مبادرة السلام العربية أساسا لأي علاقات مع إسرائيل؟ وهل تقدم دول عربية على شق الصف وربط علاقات مع إسرائيل؟