ما هي النفس وما هو منشؤها؟ من به نفس ومن لا نفس له؟ رؤية باحث في علم النفس التطوري

هل النفس أزلية أم أنها ظهرت بتطور الحياة على الأرض؟ ما الفرق بين النفس بالمفهوم العلمي والنفس بالمفهوم الديني والروح؟

هذه التساؤلات ما زالت حتى اليوم موضع نقاش وجدل في أوساط رجال الدين والفلاسفة وعلماء النفس وعلماء الأعصاب وغيرهم... للتعمق قليلا في هذا الموضوع نستضيف في هذه الحلقة الباحث في مجال علم النفس التطوري، رئيس قسم علم النفس العام بمعهد علم النفس التجريبي بموسكو الدكتور إيفان خفاتوف.



