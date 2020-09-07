إيران تحذر.. الإمارات ضمن دائرة الرد؟

بعد اعتبار الخارجية الإيرانية اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات حماقة استراتيجية، يحتد خطاب إيران مرة أخرى..

ويتحول على لسان نائب رئيس البرلمان حسين أمير عبد اللهيان إلى تهديد صريح باستهداف الإمارات ضمن دائرة الرد على أي اعتداء إسرائيلي قد يأتي من أراضيها.. فيما أوضحت الخارجية الإيرانية أنها أبلغت أبوظبي بجديتها في الدفاع عن أمن البلاد.

تحذيرات المسؤول الإيراني تأتي بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق بتشكيل تحالف ضد إيران لحماية الأراضي الأمريكية والشرق الأوسط.

فهل إيران جادة في توسيع دائرة المواجهة؟ وما حقيقة التحديات التي يفرضها تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟