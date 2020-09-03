ماذا بعد تحذير تركيا من الصدام شرقي المتوسط؟

تبقى أزمة شرق المتوسط عالقة، فالمناورات تستمر دون حصول صدام مباشر، والتصريحات لا تشي بقرب التهدئة وبينما يعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده لا تسعى إلى تصعيد التوتر

بل تعمل على حماية مصالحها، تأتي اللهجة اليونانية أكثر صراما وتشددا هذه المرة

إذ رفض المتحدث باسم الحكومة اليونانية /ستيليوس بيتساس/ الحوار مع تركيا في ظل التهديدات وما وصفه محاولات الابتزاز والتحريض، متهما أنقرة بافتعال المشكلات في المنطقة، ولعبِ دورٍ مُزعزع للاستقرار شرق المتوسط..

فمامآلات هذا التوتر؟ وما هي أوراق كل من أنقرة وأثينا؟ وما حدود الدور الفرنسي؟