ماكرون في العراق.. ما رسائله إلى تركيا؟

سيادة العراق ووقف التدخلات الخارجية بشؤونه كانت العنوان اللافت لزيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى بغداد.

الزيارة وهي الأولى أعلن فيها ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي برهم صالح أن التدخلات الخارجية تضعف الدولة العراقية، ليؤكد صالح بدوره رفضه تحويل العراق إلى ساحة لصراعات الآخرين ورغبة بغداد بلعب دور محوري في المنطقة.

تصريحات حملت أبعادا وجهت إلى تركيا تحديدا، لا سيما بعد اجتماع عقده ماكرون مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني

ما الرسائل الداخلية والخارجية التي تحملها هذه الزيارة، وماذا تحمل المبادرة الفرنسية لدعم سيادة العراق بمشاركة الأمم المتحدة؟