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رحلة في الذاكرة

أن تصنع خلية حية طبق الأصل. هل المهمة مستحيلة وأين تكمن المشكلة؟

العلوم والتكنولوجيا

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لماذا سكنت الميتوكوندريا والبلاستيدات الخضراء داخل الخلية بعد أن كانت بكتريا مستقلة ومتى حدث ذلك؟ لماذا بعض الخلايا تحتوي على نواة وبعضها لا؟

 هل كانت النواة أيضا بكتيريا مستقلة قبل أن تسكن داخل الخلية؟ لماذا يعجز العلماء حتى اليوم على صنع خلية حية تتكاثر ذاتيا؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها البروفسور بجامعة موسكو الرسمية وجامعة أوسنابروك الألمانية العالم البيولوجي المتخصص في طاقة الخلايا أرمين مولكيدجانيان.

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