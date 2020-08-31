طائرة إسرائيلية بالإمارات.. هل المقابل F35؟

التزاما بخطوات الإعلان الثلاثي المشترك لتدشين العلاقات بين إسرائيل والامارات برعاية الولايات المتحدة، وصل وفد أمريكي وإسرائيلي في أول رحلة جوية مباشرة إلى مطار أبوظبي

للتباحث مع المسؤولين الإماراتيين على مدى يومين حول موعد وبنود توقيع اتفاق السلام المرتقب في واشنطن.

وفيما رجح روبرت أوبراينمستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي عشية الزيارة أن تحذو المزيد من الدول العربية والإسلامية حذو الإمارات، اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مرور الطائرة الاسرائيلية عبر الأجواء السعودية حدثا تاريخيا.

على الجانب الفلسطيني وصف رئيس الحكومة محمد اشتية الزيارة بالخطوة المؤلمة والخرق الواضح للإجماع العربي مثمنا مواقف الدول العربية الرافضة للتطبيع رغم ما تواجهه من ضغوط كبرى.