"حرب أهلية وزوال لبنان".. فرنسا تحذر

تحذيرات من حرب أهلية في لبنان أطلقها الرئيس الفرنسي قبل زيارته المرتقبة إلى بيروت الأسبوع المقبل..

وقال فيه وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان إن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان وهو ما علقت عليه بعض الأطراف اللبنانية بكونه ممكن الحدوث إن لم يتم الإصلاح.

وبالتزامن مع الضغوط الفرنسية لتشكيل حكومة جديدة يستعد لبنان لبدء المشاورات النيابية من أجل تسمية رئيس وزراء جديد بعد استقالة حكومة دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت فيما تطرح تساؤلات كثيرة حول قدرة الزعماء السياسيين على إخراج بلادهم من أزمة سياسية واقتصادية ما فتئت تشتد

فما دلالة الإصرار الفرنسي على إيجاد حل للأزمة اللبنانية؟ وإلى أي حد تلتقي الرؤية الفرنسية للحل مع مصالح اللبنانيين؟ وما مدى جاهزية القوى السياسية لقبول الشروط الخارجية من أجل الإصلاح؟