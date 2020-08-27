أمريكا.. انتخاب ترامب أو مواجهة الفوضى؟

من جديد عادت التظاهرات المناهظة للعنصرية للمشهد الامريكي..

ولاية ويسكونسن تعيش منذ أيام حالة من الفوضى والاحتجاجات عقبَ مقتل شاب ذو بشرة سمراء على يد رجالِ الشرطة في مدينة كينوشا، الاحتجاجات أسفرت أيضا عن سقوط قتيلين آخرين في المدينة..

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عزمه إرسال تعزيزاتٍ من الحرس الوطني لمواجهةِ ما يعتبره أعمالَ عنفٍ و نهب وفوضى وإشعالِ حرائق... وبينما خير الجمهوريون الناخب الامريكي بين انتخاب ترامب أو الفوضى، تعهد المرشحُ الديمقراطي جو بايدن بتحقيق العدالة في حال فوزه... فإلى اين تمضي الاحتجاجات الامريكية المناهضة للعنصرية على أبواب الاستحقاق الرئاسي؟