تصاعد التوتر شرقي المتوسط.. وترامب على الخط

الوضع شرق البحر المتوسط آخذ بالتصاعد والتطورات تتسارع. تركيا أعلنت إجراء مناورات عسكرية في أحدث سلسلة من التدريبات العسكرية التي أججت التوترات بين أنقرة وأثينا..

وفي آخر المواقف التركية أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحل الوحيد لنزاع بلاده مع اليونان هو من خلال الحوار والمفاوضات متهمًا أثينا بمفاقمة التوترات بشأن التنقيب التركي عن الغاز في شرق البحر المتوسط. ترامب من جهته أعرب عن قلقه إزاء التوترات الأخيرة بين اليونان وتركيا، داعيا الشريكين في حلف الناتو للحوار في ظل فشل كل الوساطات ومحاولات المفاوضات.

نسأل أكثر اليوم عن التوتر والتصعيد شرقي المتوسط.. على ماذا يدل؟ هل للحلول الدبلوماسية والوساطات لا سيما الألمانية أي فرصة في نزع فتيل المواجهة ودفع أنقرة وأثينا لطاولة الحوار وما انعكاس دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الأزمة؟