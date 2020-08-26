اليمن.. "الانتقالي الجنوبي" يعلق اتفاق الرياض

تصدع جديد في اتفاق الرياض عقب تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي مشاركته في مشاورات تنفيذه

رئاسة المجلس أكدت للسعودية أن تزايد وتيرة التصعيد العسكري واستمرار التحشيد باتجاه الجنوب من أهم أسباب قرارها عقب اتهامات وجهتها للحكومة اليمنية بمحاولة تعطيل تنفيذ الاتفاق بينما تتهم أطراف موالية لحكومة هادي الانتقالي بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات عسكرية في عدن.

فماذا وراء قرار المجلس الانتقالي الجنوبي؟ وما مآل اتفاق الرياض بعد تعثره المتكرر؟ وهل لدى الطرفين حساباتٌ أخرى خارج بنود الاتفاق؟