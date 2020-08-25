بومبيو للخرطوم: التطبيع مقابل فك العزلة؟

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة الى العاصمة السودانية الخرطوم هي الأولى لوزيرِ خارجية أمريكي منذ خمسة عشر عاما..

وعبر في تغريدة عن سعادته بأن يكون على متن أول رحلة مباشرة بين إسرائيل والسودان.. رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك دعا للفصل بين رفع إسم السودان من القائمةِ الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وملفِ العلاقات مع إسرائيل معتبرا في الوقت نفسه أن هذا الملف لا يحظى بالأولية لدى المواطنين السودانيين حاليا وأن المرحلة الانتقالية يقودها تحالف بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال، وأن الحكومة لا تملك تفويضا للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل..

فهل بات ملف التطبيع شرطا امريكيا لتطوير العلاقات مع السودان؟