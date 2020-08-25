تركيا واليونان.. نحو حرب شرقي المتوسط؟

بين التلويح العسكري والاستعداد للحوار تتأرجح الخطوات التركية واليونانية على حبال التوتر شرق المتوسط..

فعقب إعلان أثينا عن مناورات عسكرية تجريها في المناطق المتنازع عليها ردت أنقرة بإجراء تدريبات مسلحة وسط تحذيرات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في زيارة قادته إلى البلدين من انزلاق الوضع إلى المواجهة. وفي مقابل تأكيد الطرفين انفتاحهما على الحوار تحمل أنقرة جارتها الغربية مسؤولية التصعيد بينما تجدد أثينا اتهاماتها لتركيا بمحاولة التوسع وبسط سيطرتها على ثروات شرق المتوسط

فما رسائل كل من تركيا واليونان من خلال المناورات العسكرية في المنطقة؟ وهل يتعدى الخلاف بين الطرفين حدودهما إلى صراع تركي أوروبي؟ وما فرص المساعي الألمانية لتفادي أي مواجهة محتملة؟