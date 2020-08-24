الإمارات وصفقة اف-35.. ما سبب رفض نتنياهو؟

بعد أيام من إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل يقود وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جولة دبلوماسية في المنطقة يبدأها من إسرائيل ثم إلى السودان والبحرين والإمارات..

وذلك في مساع حثيثة من إدارة ترامب لدفع دول أخرى نحو مسار التطبيع، خاصة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية..

وزير الخارجية الأمريكي قال إن واشنطن ستواصل تقديم الأسلحة للإمارات، لكنه شدد على التزام بلاده بأمن إسرائيل، وتفوقها العسكري... بينما أعلن نتنياهو رفضه بيع طائرات أف خمسة وثلاثون للإمارات متسببا في خيبة أمل لأبوظبي التي ألغت بدورها اجتماعا ثلاثيا على مستوى السفراء في الأمم المتحدة حسب الإعلام الاسرائيلي.