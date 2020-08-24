اتفاق السراج وصالح.. هل تصمد هدنة ليبيا؟

خرج المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، ليقول إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، "تضليل للرأي العام المحلي والدولي"

وإن المبادرة تهدف "للتغطية على نوياها الحقيقة بشأن الوضع في ليبيا متوقعا شن قوات حكومة الوفاق وتركيا هجوما على سرت.. البعثة الأممية في ليبيا دعت طرفي النزاع لترك الخلافات والانخراط بحوار سياسي شامل...



نسأل أكثر اليوم في أي إطار تأتي انتقادات المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن من قبل السراج وعقيلة صالح؟ كيف تنظر طرابلس لهذه الاتهامات؟ و ما مدى قدرة اتفاق وقف إطلاق على الصمود في ظل هذه المعطيات؟