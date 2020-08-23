أبوغزالة: أمريكا أمام خيارين في ظل الأزمة الاقتصادية وصعود الصين

تحدث المفكر الاقتصادي ورجل الأعمال، طلال أبوغزالة، عن خيارات الولايات المتحدة في الوقت الراهن، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها، وصعود الصين كقوة منافسة في العالم

أشار الاقتصادي إلى أن الولايات المتحدة دخلت في أكبر كساد في تاريخها، وذلك بعد انكماش اقتصادها في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 33%، وهي أعلى نسبة في تاريخها.

وأضاف أن الولايات المتحدة أمام خيارين للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والصين، أحدهما عسكري.

فهل تنهزم الولايات المتحدة اقتصاديا؟ أم تقبل الواقع بأن الصين ستقود العالم لوحدها؟