هل ضمن الكاظمي انسحاب ترامب من العراق؟

تهديد باستهداف كل المصالح الأمريكية في العراق تضمنه بيان لفصائل مسلحة قالت إنه رد على عدم تنفيذ قرار إخراج القوات الأمريكية خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن

فيما اعترضت أطراف أخرى داخل البرلمان تحديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ثلاث سنوات لسحب قوات بلاده من العراق.. وفيما عللت واشنطن بقاءها بتقديم المساعدة لبغداد لحفظ أمنها تتواصل المطالبات بسحب كل القوات الأجنبية من الأراضي العراقية بما فيها الأمريكية

فماذا وراء الانتقادات لنتائج زيارة الكاظمي إلى واشنطن تحديدا فيما يتعلق بالتواجد الأمريكي في العراق ؟ وإلى أي مدى يمثل هذا الموقف كل الأطراف داخل العراق أو على الأقل أغلبها؟