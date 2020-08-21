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إعادة العقوبات ضد إيران.. ما فرص ترامب؟

أخبار العالم

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جدل بشأن إخطار تعتزم واشنطن تقديمه إلى مجلس الأمن من أجل إعادة فرض عقوبات أممية على إيران

 بحجة انتهاكها لما تعهدت به في الاتفاق النووي في وقت تتحدث أطراف أخرى عن عدم أحقية الولايات المتحدة بتفعيل آلية سناب باك المنصوص عليها في ذات الاتفاق لأنها انسحبت منه قبل سنتين. من جهتها إيران وبعد أيام من فشل تمرير مشروع حظر التسلح عليها أعلنت تطوير صواريخ جديدة مشددة على سلامة جميع نشاطاتها النووية

فلماذا يصر الجانب الأمريكي على فرض عقوبات اعتمادا على اتفاق انسحب منه في وقت سابق ؟ وما الذي يعول عليه ترمب في ظل إصرار كل من موسكو وبكين على رفض حظر التسليح على إيران ؟ وما هي أوراق طهران في مواجهة الخطوات الأمريكية ؟

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