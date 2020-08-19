أحمد الحريري: هذه شروط مشاركة سعد الحريري في الحكومة اللبنانية الجديدة

بعد خمسة عشر عاما أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي حكمها بخصوص قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري بإدانة المتهم سليم عياش وتبرئة المتهمين الآخرين...

نجل الراحل سعد الحريري أعلن قبوله قرار المحكمة ودعا الى تطبيق العدالة، كما دعا الرئيس ميشال عون الى قبول قرار المحكمة الدولية..

نبحث في هذه الحلقة من برنامج نيوزميكر تداعيات قرار المحكمة على الواقع اللبناني مع أمين عام تيار "المستقبل" ​أحمد الحريري...