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التطبيع مع إسرائيل .. هل السودان التالي؟

أخبار العالم العربي

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أعربت وزارة الخارجية السودانية عن استغرابها من تصريحاتِ المتحدث باسمها حيدر بدوي صادق بشأن العلاقاتِ مع إسرائيل

قائلة إنه لم يكلف بالإدلاء بأي تصريحاتٍ حول هذا الموضوع ، وقد تمت بعد ذلك إقالته وحول الى مَهةٍ أخرى

وكان بدوي قد أعلن، أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائمٍ على الندية ومصلحةِ الخرطوم دون التضحيةِ بالقيم والثوابت حسب قوله ...
وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، قد صرح قائلا إن تل أبيب باتت قريبة جدا من إبرام اتفاقية سلام مع السودان، بعد توصلها إلى اتفاق التطبيع مع الإمارات، وأن هذه الخطوة قد تتم قبل نهاية العام الجاري .... فهل تكمل عاصمة اللاءت الثلاثة  مسار التطبيع بعد لقاء البرهان ونتنياهو في عنتيبي .

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