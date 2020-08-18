اغتيال الحريري.. هل جاء الحكم مناسبا؟

حكم هزيل ، وصف اجتمع عليه كثيرون ممن تابعوا النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري

بالرغم من أن نجله سعد الحريري أكد أنه راض على قرار المحكمة الدولية التي قضت بإدانة سليم عياش بالقتل وارتكاب عمل إرهابي بينما برأت المتهمين الثلاثة الآخرين. وبينما نفت المحكمة وجود أي أدلة على تورط حزب الله وسوريا في عملية الاغتيال إلا أن الحريري دعا الحزب إلى تقديم تضحيات لأن من نفذ الجريمة كان من صفوفه.

فكيف يمكن قراءة قرار المحكمة بشأن اغتيال رفيق الحريري الذي يأتي بعد 15 عام من رحيله ؟ وما الذي يريده سعد الحريري من وراء دعوة حزب الله للتضحية، ولماذا ؟ وهل يؤثر الحكم في توقيت التوصل إلى حكومة جديدة وفي تشكيلتها ؟