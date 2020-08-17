الإمارات وإسرائيل.. تطبيع ضد إيران؟

منذ الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تتوالى التصريحات والمواقف الإيرانية الرافضة والمنددة

الرئيس الإيراني حسن روحاني وصف الخطوة بالخطأ الجسيم الذي يمثل "خيانة لتطلعات الفلسطينيين والعرب والمسلمين والقدس"، فيما وجه قائد هيئة الأركان الإيرانية تحذيرا للإمارات يحملها مسؤولية أي استهداف لأمن إيران القومي.

أبوظبي ردت باستدعاء القائم بالأعمال في سفارة إيران وتسليمه مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة"لكن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أكدأن المعاهدة قرار سيادي ليس موجها ضد إيران.

في حلقة اليوم من اسأل أكثر نبحث تداعياتهذا الاتفاق على العلاقة المعقدة أصلا بين دول ضفتي الخليج