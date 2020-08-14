بوتين يدعو لقمة سباعية بشأن إيران

مع تصاعد الحراك الأمريكي لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، تدخل موسكو على الخط بقوة..

ويدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد لقاء حول الملف الإيراني بمشاركة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وبمشاركة ألمانيا وإيران...

الدعوة التي لاقت ترحيبا فرنسيا سريعا تهدف لتجنب التوتر، والعمل على ضمان الأمن وبناءِ الثقة في منطقةِ الخليج، خاصة وأن دول مجلس التعاون الخليجي كانت طالبت بتمديد حظر السلاح المفروض منذ ثلاثة عشر عاما

بالتفاصيل نبحث أفق هذا المبادرة الروسية، الموقف الأوروبي منها، والسيناريوهات المنتظرة في مجلس الأمن