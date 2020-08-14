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التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.. ما الهدف؟

أخبار العالم العربي

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الفلسطينيين سيسعون للسلام عندما يرون المزيد من الدول العربية تعقد صفقات مع إسرائيل..

وأضاف ترامب أن تعليقَ تل أبيب ضمَّ أجزاء من الضفة الغربية يعد تنازلا كبيرا منها... بينما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلتزامه بعملية الضم وقال إنه لن يتنازل عنها ، وأنها مازالت على جدول الأعمال بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية..

وفي السياق ذاته تتحدث وسائلُ إعلام إسرائيلية نقلا مصادر قالت إنها مطلعة في واشنطن أن دولا عربية التي ستحذو حذو الإمارات قريبا في التطبيع مع إسرائيل. فكيف ستدور عجلة التطبيع؟

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