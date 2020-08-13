تطبيع إسرائيلي إماراتي برعاية ترامب

دون أي مقدمات يغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منبره المفضل تويتر وينشر بيانا ثلاثيا عن اتفاق سلام بين "صديقين رائعين" إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

هذا الاتفاق الأول بين إسرئيل ودولة عربية منذ 25 عام استدعى ردود فعل واسعة، أكثرها حماسا كان من الجانب الاسرائيلي الذي وصفه بالتاريخي، أما أكثرها حدة فصدر عن القيادة الفلسطينية التي اعتبرته خيانة للقدس والقضية الفلسطينية، واستدعت الخارجية الفلسطينية سفيرها لدى أبو ظبي احتجاجا، أما الرد العربي الأول فكان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ثمن الاتفاق ورحب به، وعلى الصعيد الاقليمي اعتبر مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل "خطأ استراتيجي" ويخدم مواصلة الجرائم الصهيونية.

بالتفاصيل نبحث عن دوافع هذا الاتفاق ؟ تداعياته على القضية الفلسطينية؟ وردود الفعل الإقليمية والدولية.